14-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила, где сейчас проживает и какую специальность планирует получить

Дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – рассказала о своей повседневной жизни за границей и поделилась планами на будущее.

Так, в своем фотоблоге девушка ответила на самые интересные вопросы пользователей. В частности, призналась, что проживает и учится в Женеве, Швейцария. В будущем Сара планирует поступать в престижный иностранный университет моды и дизайна и получать знания в области дизайна интерьера. Более того, младшая дочь певицы уже имеет собственную студию дизайна интерьера в свои 14 лет, которую открыла еще в 2022 году.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Также Киперман, которая любит хвасаться своей стройной фигурой, поделилась секретом такой формы. В частности, она отметила, что занимается фитнесом, теннисом и часто выходит на прогулки. К тому же за рубежом подросток ведет довольно активный образ жизни и имеет ряд хобби. Так, Сара поделилась, что любит ходить на шоппинг, заниматься кулинарией, диджеингом, фотографией и играть в шахматы.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Напомним, недавно народная артистка Украины Алла Кудлай рассекретила, где находится ее сын и внуки с невесткой.

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