14-летняя дочь Веры Брежневой в мини-платье с декольте удивила пикантной фотосессией

Дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – порадовала поклонников снимками со свежей фотосессии.

14-летняя Сара в своем Instagram опубликовала серию фото в разных образах. Так, девушка примерила на себя полупрозрачное голубое мини-платье, украшенное стразами. К слову, наряд Киперман создавал украинский звездный дизайнер Иван Фролов.

Дочь Брежневой на фото позирует на белом фоне и демонстрирует свою стройную фигуру перед объективом фотокамеры.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Затем дочь знаменитости изменила свой образ. Так, на некоторых снимках Киперман показалась в сдержанном длинном платье и белой пушистой шубе.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

В свою очередь, в комментариях посыпалось множество комплиментов образу Сары. Более того, ее мама, певица Вера Брежнева, также выразила свое мнение. В частности, артистка оставила сердечки и коротко написала: "Любовь".

Кстати, к снимкам Сара добавила и геолокацию. Так, вероятно, она находится в Юрмале, Латвии.

Напомним, перед Новым годом Сара Киперман также устроила себе фотосессию в одной из гостиниц Швейцарии и ошеломила своим видом.

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