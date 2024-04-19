14-летняя дочь Веры Брежневой восхитила стильным образом на редких кадрах

Сара Кипермен порадовала фанов новым контентом.
Дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – поделилась свежими фотографиями.
Так, в своем фотоблоге девушка опубликовала серию черно-белых фото с крайней фотосессии. На изображениях Сара предстает в элегантном образе и удивляет своим взрослым видом. В частности, Киперман в кадре позирует на диване в белых джинсах и черном корсете и пиджаке, котрый время от времени снимает на фото. Завершили вид дочери Брежневой профессиональный макияж, укладка и аксессуары.
"Лучший черный кот", - написала Сара под фотографиями в профиле.
Под публикацией 14-летняя блогерша получила немало комментариев с комплиментами от своих подписчиков, которые в очередной раз отметили красоту Сары:
- Самая красивая!
- Какая хорошая девушка
- Сара, это просто невероятно. Роскошная!
- Более красивых девушек я просто еще не видела
Напомним, недавно певец лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал свою заметно подросшую 16-летнюю дочь Анастасию, ныне находящуюся в Японии с его экс-женой. К тому же знаменитость публично обратился к родному человеку и поздравил его с особым праздником.
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