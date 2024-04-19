14-летняя дочь Веры Брежневой восхитила стильным образом на редких кадрах

Дочь певицы Веры Брежневой – Сара Киперман – поделилась свежими фотографиями.

Так, в своем фотоблоге девушка опубликовала серию черно-белых фото с крайней фотосессии. На изображениях Сара предстает в элегантном образе и удивляет своим взрослым видом. В частности, Киперман в кадре позирует на диване в белых джинсах и черном корсете и пиджаке, котрый время от времени снимает на фото. Завершили вид дочери Брежневой профессиональный макияж, укладка и аксессуары.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

"Лучший черный кот", - написала Сара под фотографиями в профиле.

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман / Фото: instagram.com/sswlvix

Под публикацией 14-летняя блогерша получила немало комментариев с комплиментами от своих подписчиков, которые в очередной раз отметили красоту Сары:

Самая красивая!

Какая хорошая девушка

Сара, это просто невероятно. Роскошная!

Более красивых девушек я просто еще не видела

Напомним, недавно певец лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал свою заметно подросшую 16-летнюю дочь Анастасию, ныне находящуюся в Японии с его экс-женой. К тому же знаменитость публично обратился к родному человеку и поздравил его с особым праздником.

Читайте также: