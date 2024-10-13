15-летний сын Екатерины Кухар переехал в США и рассказал об учебе сразу в двух школах

Сын украинской примы-балерины Екатерины Кухар переехал жить в США и рассказал об учебе сразу в двух школах.

15-летний Тимур Кухар 1 сентября уехал за границу, чтобы там получать знания и строить свою жизнь. Как рассказал сын балерины в интервью Fpost, сейчас он адаптируется к новым условиям. Тимур признается, что очень скучает по Киеву и родным, однако времени на это у него остается немного. Дело в том, что подросток учится сразу в двух школах – американской и украинской. Тимур говорит, что это действительно сложно, но он готов к новым вызовам.

Сын Екатерины Кухар / Фото: fpost-online.com

"Переехал 1 сентября и сейчас пытаюсь привыкнуть к новому ритму жизни. Уже начинаю адаптироваться, но труднее всего — это просыпаться в школу. Очень скучаю по Киеву и родным. Одним из самых больших вызовов для меня сейчас является обучение в двух школах одновременно: в США и в Украине. Это немного напряженно, но я всегда ищу вызовы, это меня мотивирует", — поделился подросток.

Тимур Кухар говорит, что система образования в США и Украине кардинально отличается. В частности, на каждом уроке меняются ученики. Кроме того, Тимур сам выбирал предметы, которые хотел изучать. Правда, из-за того, что сын Кухар начал этим заниматься поздно, то не на все уроки удалось попасть, ведь не было мест.

Сын Екатерины Кухар / Фото: fpost-online.com

"Система образования здесь кардинально отличается. Я сейчас учусь в старшей школе (High School), это 9-12 классы. Особенностью является то, что состав учеников на уроках постоянно меняется: каждый выбирает свои предметы, и ты можешь сидеть с одними учениками на математике, а с другими — на испанском. Я выбрал предметы, которые мне интересны: испанский язык, математику, маркетинг, экономику, бизнес, физкультуру и биологию. Но мне не дали все предметы, которые я выбрал, потому что выбрал поздно, а мест уже не было", – говорит Тимур.

Сын Екатерины Кухар делится, что он очень интересуется недвижимостью, экономикой и бизнесом. Впрочем, вне школы у 15-летнего Тимура есть свои увлечения. В частности, юноша много времени уделяет спорту — футболу, баскетболу и большому теннису.

Сын Екатерины Кухар / Фото: fpost-online.com

"Больше всего интересуюсь всем, что касается недвижимости, экономики и бизнеса. Это сферы, которые действительно увлекают меня. Вне школы большую часть времени посвящаю спорту: занимаюсь футболом, баскетболом и большим теннисом", — признался сын балерины.

Напомним, недавно Екатерина Кухар показывала редкие кадры с Тимуром. Балерина делилась, как ее сын повзрослел и заметно изменился.

Екатерина Кухар впервые за длительное время показалась с заметно подросшим сыном

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