15-летний сын Потапа проигнорировал его публично и признался, хочет ли жить за границей

Сын рэпера и продюсера Потапа и его экс-жены, продюсера Ирины Горовой Андрей дал свое первое интервью.

15-летний Андрей пообщался с девушкой, обучающейся на первом курсе журналистики. Парень немного поведал о себе. Когда будущая журналистка попросила Потапенко представиться, он сказал: "Я сын Ирины Горовой". Впрочем, почему-то об отце Андрей не упомянул.

Также сын Горовой и Потапа рассказал, что сейчас учится в 9 классе и живет в Киеве. На вопрос, хотел ли бы в будущем парень уехать и жить за границей, он сказал:

"Я жил в Будапеште полтора года, да, мне там очень понравилось. Но это мой дом, поэтому я выберу Киев".

Сын Потапа не упомянул его, говоря о себе

Немного Андрей рассказал и о том, когда планирует жениться и стать отцом:

"Я думаю, примерно 24-26 лет. Не меньше, чем 23 (женюсь – прим.ред) Думаю, детей, где-то в 28-29. Хотя, где-то после 30. Потому что я не могу брать ответственность за своего сына или дочь, когда я еще не сознательный человек. Когда мне меньше 30. Поэтому, конечно, больше 30 мне должно быть", – объяснил Андрей и признался, что сейчас у него девушки нет.

Напоследок девушка спросила Андрея, как он будет праздновать нашу победу, он ответил, что точно не знает, но, скорее всего, пойдет на Крещатик. Будущая журналистка предложила пойти вместе праздновать, чтобы он взял с собой маму и папу. На что Андрей ответил, что мама не сможет, а об отце вновь ничего не сказал.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно приемная дочь голливудских экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта также публично проигнорировала отца. Выступая на церемонии в колледже, она представилась фамилией мамы и принципиально не упомянула "Питт" в ней.

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