15-летний сын Вячеслава Узелкова после смерти отца сделал публичное заявление: "Я разбит горем"

Сын боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, сделал публичное заявление.

Оказалось, что после смерти боксера в адрес его детей и бывшей супруги Марины Боржемской посыпалось немало критики. 15-летний Роберт, несмотря на тяжелый момент, решил не терпеть этого и пристыдил хейтеров. Он признал, что действительно между ними с отцом были напряженные отношения. Однако когда Узелков попал в больницу и когда у него возникли проблемы с сердцем, сын пытался быть рядом и поддерживал его, как мог. Несмотря на их сложные отношения, Роберт все равно тяжело переживает потерю отца.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не чувствовал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду – это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я также поддерживал его, как мог, писал ему", — сказал Роберт.

Вячеслав Узелков и его сын Роберт

Сын Узелкова также отметил, что несмотря на непростые отношения, он хочет оставить в памяти только теплые воспоминания об отце. Тем не менее, ему досадно, что в момент горя пользователи позволяют себе писать комментарии с критикой вместо того, чтобы поддержать.

"Что не было сделано и что не было сказано — я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит. Честно говоря, читать столько гадких сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда человек умирает, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Спасибо всем, кто написал слова поддержки, — я вам благодарен", — добавил Роберт.

Пост сына Вячеслава Узелкова

Напомним, Вячеслав Узелков скончался 9 ноября в возрасте 45 лет. Прощание с боксером проходит в Виннице сегодня, 11 ноября. Ранее редакция сайта ТСН.ua публиковала первые кадры с церемонии.

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