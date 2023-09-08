15-летний Вова Цыган признался, что воровал, и вспомнил, как убегал от полиции в Тернополе

Молодой певец, блогер, мальчик-ром из Тернополя Вова Цыган поделился не слишком позитивными историями из своей биографии.

В частности, в программе "Слава+" Славе Демину Вова признался, что раньше занимался воровством. В основном, говорит блогер, он воровал телефоны, деньги. Бывало такое, что угонял велосипеды BMX:

"Крал телефоны, бабла много. Я уже успокоился. Даже вижу телефоны, IPhone, – я обхожу, иду дальше. Я уже все. Я от этого убежал. А друзья воруют... Я даже научился воровать, – это от друзей. Мы воровали велики эти дорогие, BMX, которые стоят по 12 тыс долларов. Это был трэш. Мы чуть не всрались, нас чуть не закрыли. Я даже в детдоме по разу бывал из-за этого", – признался юный артист.

Вова Цыган / Фото: instagram.com/vova.cigan

Также 15-летний Вова отметил, что когда у него будут дети, то он объяснит им, что воровать – плохо и будет наказывать, если они будут совершать кражи:

"Буду бить по жопе за то, что они воруют. Надо по рукам бить. Как мне отец объяснял, что нельзя, могут посадить за это (за кражу - прим.ред.)", – добавил блогер.

Вова Цыган / Фото: instagram.com/vova.cigan

Также Вова Цыган рассказал наиболее несчастную историю, которая случалась в его жизни. По словам юного блогера, как-то он убегал от полиции:

"Самая несчастная, это как я убегал от полиции на машине. Я гнал, меня останавливали. Мне дядя дал машину, гнать за рулем. Он немного выпивший был, говорит: "На, садись". А я впервые за рулем. Было 13 лет. Я включил первую, вторую. Меня нет. И сигналит мне полиция, а я дальше еду, не знаю кто сигналит. Я так километров 30 проехал. Остановили меня. Говорят: "Выходи из машины". А тот бухой стоит: "Шо?". Сел в машину, дальше погнали. В конце концов, дали нам штраф, что-то там 3400 без прав. Даже меньше дали", – вспомнил Вова.

Вова Цыган – что известно о блогере из Тернополя

Вова Цыган – молодой блогер и певец-самоучка родом из Тернополя. 15-летний мальчик стал настоящим народным любимцем, а его видео в TikTok набирают миллионы просмотров. Ролики, где мальчик-ром гуляет по рынкам, поя "Скофку" и "Червону руту" покорили украинцев. Поклонников и подписчиков он получил благодаря своей открытости и детскому задору.

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