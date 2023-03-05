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15-летняя дочь Евгения Кошевого кардинально изменила цвет волос и показалась с новой прической

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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15-летняя дочь Евгения Кошевого кардинально изменила цвет волос и показалась с новой прической

Евгений Кошевой с дочерью / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Раньше Варвара была блондинкой.

Дочь художественного руководителя "Вечернего Квартала" Евгения Кошевого Варвара решилась на изменения во внешнем виде.

В частности, юная блогерша покрасила волосы. Если раньше Варвара была блондинкой, то сейчас у нее темный цвет волос. Также дочь Евгения подстригла челку.

Результатом трансформаций юная блогерша поделилась в Instagram-stories. 15-летняя девушка сделала селфи, на котором предстала с новым имиджем. Для фото Варвара также сделала легкий макияж.

Варвара Кошевая / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Отметим, что недавно дочь Евгения Кошевого праздновала день рождения. По случаю 15-летия Варвара в своем фотоблоге поделилась архивными фотографиями. Юная блогерша показала, как выглядела в детстве, и как она с годами изменилась.

Напомним, ранее жена Евгения Кошевого вспомнила, какими для их семьи были первые дни полномасштабной войны в Украине. Они тогда 38 дней ночевали в подвале.

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Дата публикации
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