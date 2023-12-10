15-летняя дочь Евгения Кошевого с необычным пирсингом в губе восхитила красотой

Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого — Варвара — порадовала поклонников редким контентом.

К слову, юная блогерша крайне редко делится личными фото в Instagram. Однако на этот раз Варя сделала исключение. 15-летняя девушка устроила фотосет в заснеженном Киеве и поделилась его результатом.

На фото Варя показалась в белом вязаном свитере на фоне заснеженных деревьев. Дочь Кошевого улыбаясь позировала перед камерой и просто очаровывала красотой.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Кстати, Варвара также продемонстрировала, на какие изменения во внешнем виде решилась. Девушка похвасталась своим необычным пирсингом, где мастер делает прокол внутри губы и вставляет туда кольцо.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

В общем, подписчики Варвары положительно отреагировали на новый фотосет. Юную красавицу просто засыпали комплиментами: "Непревзойденная!", "Какая нежная!", "Такая красивая!".

Напомним, недавно дочь певицы Оли Поляковой хвасталась своей красотой. 18-летняя Маша показалась в купальнике и засветила стройную фигуру.

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