15-летняя дочь Евгения Кошевого с необычным пирсингом в губе восхитила красотой

Варя устроила фотосет в заснеженном Киеве.
Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого — Варвара — порадовала поклонников редким контентом.
К слову, юная блогерша крайне редко делится личными фото в Instagram. Однако на этот раз Варя сделала исключение. 15-летняя девушка устроила фотосет в заснеженном Киеве и поделилась его результатом.
На фото Варя показалась в белом вязаном свитере на фоне заснеженных деревьев. Дочь Кошевого улыбаясь позировала перед камерой и просто очаровывала красотой.
Кстати, Варвара также продемонстрировала, на какие изменения во внешнем виде решилась. Девушка похвасталась своим необычным пирсингом, где мастер делает прокол внутри губы и вставляет туда кольцо.
В общем, подписчики Варвары положительно отреагировали на новый фотосет. Юную красавицу просто засыпали комплиментами: "Непревзойденная!", "Какая нежная!", "Такая красивая!".
Напомним, недавно дочь певицы Оли Поляковой хвасталась своей красотой. 18-летняя Маша показалась в купальнике и засветила стройную фигуру.
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