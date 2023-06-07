15-летняя дочь Евгения Кошевого с пирсингом в носу и в коротком топе очаровала красотой

Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара незаметно из милой маленькой девочки превратилась в юную красавицу.

15-летняя девушка на своей странице в Instagram поделилась свежими фотографиями, где предстает в черном топе. Варя показала несколько селфи, где продемонстрировала легкий макияж с акцентом на губах. По всей вероятности, девушка задумывается над профессией визажиста, ведь краситься у нее довольно неплохо получается.

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Романтический образ Варвара дополнила пирсингом в носу и тонкой цепочкой на шее. Подписчики Кошевой, в свою очередь, не удержались, чтобы не сделать ей комплименты: "красивая девушка", "такая вайбовая", "ну богиня".

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Отметим, что мама Варвары, жена Евгения Кошевого Ксения также поддержала дочь, поставив фотографиям лайк.

Напомним, что несколько месяцев назад дочь Евгения Кошевого ошеломила изменениями во внешности. Также фаны подвергли критике девушку из-за того, что она свои видео в TikTok сопровождала песнями российских исполнителей.

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