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15-летняя дочь Евгения Кошевого в элегантном образе очаровала красотой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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15-летняя дочь Евгения Кошевого в элегантном образе очаровала красотой

Варвара Кошевая / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара снялась в нежной фотосессии.

Дочь худрука студии "Квартал 95" Евгения КошевогоВарвара — крайне редко публикует в фотоблоге собственные фото.

Однако на этот раз юная блогерша сделала исключение. Варвара снялась в нежной фотосессии в одной из фотостудий Киева. Результатом дочь Кошевого поделилась в своем Instagram.

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa
Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Варвара опубликовала черно-белые фото, на которых появилась в элегантном костюме и сапожках. Образ 15-летняя девушка дополнила драгоценными украшениями и сдержанным макияжем. Свои белые волосы Варвара распустила.

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa
Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Снимки были не только черно-белые, но и в цвете тоже. Ими девушка поделилась в сторис.

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa
Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

В комментариях Варвару уже просто засыпали комплиментами. Подписчики юной блогерши отметили, что она выглядит просто невероятно: "Изысканная", "красиво выглядиш", "очень красивая".

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa
Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Напомним, недавно Варвара Кошевая хвасталась своим необычным пирсингом в губе. Однако для этой фотосессии она его сняла.

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Дата публикации
Просмотры
2166
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