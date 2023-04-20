15-летняя дочь Кошевого шокировала изменениями во внешности и нарвалась на хейт из-за русскоязычного контента

Девушка заметно подросла и каждый день обретает еще больше поклонников.

Старшая дочь художественного руководителя Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара Кошевая заметно подросла.

Сейчас девочке 15 лет, и она постепенно наступает своему звездному отцу на пятки. У Вари немало подписчиков в соцсетях. А недавно Кошевая начала вести свой TikTok. Там Варвара постит видео, в котором предстает с макияжем.

Поклонники отметили, что девушка заметно подросла и изменилась: "это та самая маленькая Варюша?", "а ей всего 15", "боже, какая красавица", "словно подменили ту Варю, которую я знала", "Я не верю своим глазам … она вообще не похожа на себя в детстве".

Но не только на красоту девушки обратили внимание пользователи. Так, подписчики TikTok Варвары были ошеломлены тем, что она снимает видео под треки российских исполнителей. В частности, Ooes, Монеточки, OG Buda Boulevard Depo, Face. "А русская музыка никого не напрягает?", "это продвижение русской культуры во время войны", "ребенок друга президента во время войны снимает под русские песни… я не удивлюсь, если в жизни он говорит по-русски".

Напомним, недавно Евгений Кошевой и Александр Пикалов попали в скандал. УПЦ МЦ подали в полицию на актеров из-за их шуток. Артистов обвинили в богохульстве.

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