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15-летняя дочь Лидии Таран кардинально сменила цвет волос и коротко подстриглась

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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15-летняя дочь Лидии Таран кардинально сменила цвет волос и коротко подстриглась

Лидия Таран с дочерью / Фото: Instagram Лидии Таран

Василиса неожиданно показалась на "Майдане Незалежности".

Дочь ведущей и корреспондентки ТСН Лидии ТаранВасилиса – удивила кардинально новым имиджем.

В Instagram-stories 15-летняя девушка опубликовала кадр, на котором в белом платье позировала в самом центре Киева – на "Майдане Незалежности". Василиса поздравляла с Днем Независимости Украины.

"С Днем Независимости, родная", – написала дочь Таран.

Дочь Лидии Таран / © instagram.com/_vsldm_
Дочь Лидии Таран / Фото: instagram.com/_vsldm_

На фото Василиса удивила новым образом. Девушка кардинально сменила цвет волос. Больше дочь Лидии Таран не русая, а брюнетка. Кроме того, 15-летняя Василиса состригла волосы, и теперь его длина немного выше плеч.

Отметим, с начала полномасштабной войны в Украине Лидия Таран вместе с дочерью живет во Франции. За границей Василиса получает образование. Но не только дочь ведущей учится. Лидия Таран тоже стала студенткой во Франции.

Напомним, недавно дочь ведущей Оли Фреймут кардинально сменила образ. Девушка перекрасила свои волосы в темный цвет и показала, как выглядит.

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Дата публикации
Просмотры
992
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