15-летняя дочь Миллы Йовович ошеломила смелым образом на обложке известного глянца

Дочь известной актрисы украинского происхождения Миллы Йовович – актриса и модель Эва Андерсон – активно развивает модельную карьеру.

Девушка все чаще появляется на страницах известных глянцев и украшает обложки. В этот раз 15-летняя Эва, которой уже через месяц исполнится 16 лет, попозировала для страниц итальянской версии журнала Vanity Fair.

Юная модель украсила обложку глянца. Перед фотокамерами Эва Андерсон позировала в стильном, но в то же время смелом наряде от итальянского бренда Miu Miu. Модель предстала в белой футболке, которая была заправлена в трусы, и кофточке.

Дочь Миллы Йовович / Фото: instagram.com/everanderson

"Благодарю самых талантливых и особенных фотографов за то, что вы всегда воплощаете свою магию в действие. Я просто обожаю вас и горжусь тем, что меня заметили в выпуске Vanity Fair", — отметила Эва.

Напомним, недавно голливудская актриса Анджелина Джоли украсила обложку глянца Vogue. Знаменитость, которая была одета в зефирное платье и держала баллоны краски в руках, фотографировала фотограф Елены Зеленской — Энни Лейбовиц.

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