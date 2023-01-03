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15-летняя дочь Миллы Йовович в дерзком образе и с ирокезом снялась для страниц известного глянца

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1241
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15-летняя дочь Миллы Йовович в дерзком образе и с ирокезом снялась для страниц известного глянца

Милла Йовович с дочерью / Фото: instagram.com/millajovovich

Девушка украсила обложку и страницы журнала Mini V Magazine.

Дочь известной актрисы украинского происхождения Миллы Йовович снялась для страниц известного глянца.

В частности, 15-летняя актриса и модель Эвер Андерсон попозировала для глянца Mini V Magazine. Для фотосессии дочь Миллы выбрала несколько образов. На некоторых фотографиях девушка позировала с ирокезом на голове, ярким макияжем и в дерзком наряде.

На других снимках Эвер была в сдержанном образе. Девушка распустила свои волосы, надела красный свитер и рубашку в полоску.

Кстати, Эвер уже прокомментировала фотосессию для глянца. Дочь Йовович отметила, что она была рада украсить страницы журнала, а также поработать с профессиональными фотографами.

"Я не могу объяснить, как я рада быть на первой (январской – ред.) обложке журнала MINI V Magazine и как весело прошел этот день. Мне выпад случай работать с самыми невероятными легендами", — прокомментировала девушка.

Напомним, Эвер Андерсон – старейшая дочь Миллы Йовович. Актриса родила девочку в ноябре 2007 года от режиссера Пола Андерсона.

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Дата публикации
Просмотры
1241
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