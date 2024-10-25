15 самых сексуальных известных мужчин: фото звезд, которые завоевали сердца миллионов в 2024 году

Своим рейтингом поделилось иностранное издание People.
Американский журнал People назвал имена известных мужчин в мировом шоу-бизнесе, кому был присвоен статус самых сексуальных в этом году.
Рейтинги формировали с помощью читательского голосования, которое было доступно с сентября по октябрь.
Так, по версии журнала к таковым относится 15 иностранных знаменитостей. Среди них в большинстве своем красуются имена актеров из известных фильмов и сериалов. При рассмотрении кандидатов People беспристрастно относились к национальностям, популярности или цвету кожи.
"Спасибо этим мужчинам за то, что сделали 2024 год одним из самых сексуальных", — написало издание в Instagram.
Глен Пауэлл
36-летний американский актер, снимавшийся в таких известных фильмах: "Люблю тебя ненавидеть", "Королевы крика", "Темный рыцарь: возрождение легенды", "Неудержимые 3" и другие.
Николас Чавес
25-летний актер заявил о себе в 2021 году, когда принял участие в мыльной опере "Главный госпиталь". За роль Спенсера Кесадина он получил "Эмми" как лучший молодой актер. Также известен благодаря сериалу "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов".
Адам Броуди
44-летний американский актер и продюсер прославился ролью Сета Коэна в сериале "Чужая семья". Почитатели также знают его по таким кинолентам: "Мистер и миссис Смит", "Парочка копов", "Крик 4" и другие.
Барри Кеоган
32-летний ирландский актер покорил фанатов своей игрой в фильмах "Бэтмен", "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Вечные", "Банши из Инишинина". К слову, за последнюю кинокартину звезда была номинирована на премию "Оскар" как лучший актер второго плана. Артист также был в минисериале от HBO "Чернобыль".
Мэнни Джасинто
37-летний филиппинско-канадский актер довольно быстро приобрел популярность. В этом ему поспособствовали съемки в сериалах "Аколит", "Сверхъестественное" и фильмах "Девять совершенно незнакомых людей", "Топ Ган: Меверик".
Джош О'Коннор
34-летний английский актер получил немало наград за роль молодого принца Чарльза в сериале "Корона". В частности, "Золотой глобус" и "Эмми" отметили его в номинации за лучшую мужскую роль.
Также в список самых сексуальных мужчин 2024 по версии журнала People вошли:
- Исмаэль Круз (37-летний американский актер, "Властелин колец: Кольца власти" и "Мандалорец")
- Джошуа Джексон (46-летний канадский актер, играл Пэйси Виттер в сериале "Затока Доусона" и Питер Бишоп в сериале "Граница")
- Джереми Аллен Вайт (33-летний американский актер, играл роль Филиппа "Липа" Галлагера в драматическом сериале "Бесстыдные", а также предстал в оскароносном фильме "Медведь")
- Эрни Гадсон (78-летний актер, "Охотники на привидений", "Жемчужины дракона: Эволюция", "Папа из спецназа")
- Чарли Викерс (32-летний австралийский актер, звезда телесериала "Властелин колец. Кольца власти" и "Медичи")
- Зан МакКларнон (58-летний американский актер, роль Джо Липхорна в сериале "Темные ветры")
- Пол Мескаль (28-летний ирландский актер, получивший "Оскар" в 2023 году за роль в фильме "После солнца", снимался в сериале "Нормальные люди")
- Джален Хертс (26-летний футболист)
- Тревис Келс (35-летний футболист, бойфренд певицы Тейлор Свифт)
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