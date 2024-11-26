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16-летних детей-близнецов Джоли и Питта застали во время совместной прогулки

16-летних детей-близнецов Джоли и Питта застали во время совместной прогулки

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен и сыном Ноксом / Фото: Associated Press

Потомки звезд следовали за продуктами.

В Сети иностранные папарацци показали, как выглядят биологические дети актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сейчас.

Так, на днях резонансным стало появление Джоли с сыном Ноксом. Поэтому медиа продолжили внимательно следить за детьми. На этот раз папарацци застали Нокса и его сестру-бизнеца Вивьен в Лос-Анджелесе. Семейство в этот момент направлялось на шоппинг.

Для выхода за покупками Нокс, который не очень любит популярность, выбрал зеленую футболку, шорты и высокие кеды. Тем временем Вивьен в кадре папарацци из Daily Mail показалась в джинсах и свитшоте. Во время прогулки дети выглядели расслабленно и общались о чем-то между собой.

К слову, Нокс с обритой головой все больше напомнил своего отца Питта, а Вивьен – звездную маму Джоли. Поэтому не зря пользователи очень часто сравнивают близнецов с известными родителями и называют их точной копией.

В общем, Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые уже несколько лет считаются разведенными, воспитывают шестерых детей. Трое из них – биологические и еще трое – усыновлены. В последние годы пара до сих пор делит общее имущество, а их дети все чаще делают громкие заявления об отказе от фамилии отца. Между тем, в личной жизни Анджелины вырисовываются изменения. В частности, недавно ее заподозрили в романе с известным британским рэпером.

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