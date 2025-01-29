16-летний сын Димопулос вернулся из-за границы в Украину и остался жить с отцом Джеджулой

Сын певицы Санты Димопулос от ведущего Андрея Джеджулы вернулся из-за границы в Украину и остался жить с отцом.

Об этом шоумен рассказал в интервью "Фокусу". Джеджула говорит, что это было исключительно решение сына. Даниэль вернулся в Украину еще в 15 лет и остался жить с отцом. Ведущий говорит, что сейчас наступил тот момент, когда сыну недостаточно внимания только от мамы, а необходимо и от отца. Даниэль вернулся к папе, который сейчас заботится о нем.

"Сын сейчас живет со мной. Это его сознательное решение. Он в свои 15 лет приехал ко мне и 24/7 находится под моим наблюдением и воспитанием. Пожалуй, наступил тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца. Отцовское воспитание. Сейчас мы готовим его к реальной жизни. К тому, каким должен быть мужчина. Он многому учится и много чего "схватывает", - поделился шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Ведущий говорит, что воспитывает сына достаточно строго. В частности, у него есть бонусы за хорошее поведение и наказание, которое он выбирает сам. Кроме того, Даниэль занимается разными активностями. Сын Джеджулы ходит в спортивный зал, на каратэ и шахматы. Также он изучает языки – немецкий и испанский.

"Я учу его достаточно демократично. В то же время могу сказать, что это и достаточно строгое воспитание. У него есть как обязанности, так и бонусы. И наказание за вину он придумывает себе сам. Воспитываю сына максимально в мужском формате. Он хороший парень: занимается спортом в тренажерном зале, ходит на каратэ и шахматы. Мы с ним друзья. Я даже больше принял на себя роль старшего брата, которого у него никогда не было. Он прекрасно владеет английским языком, начал учить немецкий и второй любимый папин язык - это испанский, - рассекретил шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Также Андрей Джеджула рассказал, какие у него отношения с бывшей избранницей Сантой Димопулос. Ранее экс-возлюбленные после разрыва конфликтовали. Сейчас же между ведущим и певицей родительские отношения. Они поддерживают связь и общаются на темы, что касаются воспитания Даниэля. Как говорит Джеджула, между ними с Дипомулосом сейчас такие отношения, которые и должны быть между людьми, у которых есть общий ребенок.

"Такие, как должны быть у родителей, — информативные. Мы заботимся и советуемся по поводу тех или иных моментов относительно Даниэля. То есть это такие отношения, которые должны быть у родителей, которые давно не живут вместе и когда у каждого собственная жизнь. Главное, что нас связывает — это общий ребенок, о котором надо заботиться. С умом, с желанием не портить отношения, а наоборот – улучшать. Все в интересах ребенка. В настоящее время отношения достаточно конструктивные и связаны исключительно с воспитанием ребенка", - отметил шоумен.

Напомним, ранее Андрей Джеджула также рассказал о воспитании 3-летней дочери от бывшей супруги Юлии Леус. Пара развелась со скандалом и судилась по поводу опеки над Адель.

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