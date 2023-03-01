16-летний сын известного американского музыканта погиб в ДТП

Американский музыкант, экс-участник постгранж группы Radish Бен Квеллер рассказал поклонникам о произошедшей в его семье трагедии.

На своей странице в Instagram певец сообщил, что в возрасте 16 лет погиб его сын Дориан Зев. Жизнь парня унесла страшная авария. Больше подробностей о трагедии Квеллер не говорил:

"Не может быть, чтобы я это печатал, но это так. Наш сын, Дориан Зев Квеллер, погиб минувшей ночью. Ему было всего 16 лет, и он был настоящей легендой. Самая добрая, нежная душа, друг для всех. Если вы его знали, вы знаете. Мы никогда не сможем забыть его, пока мы здесь, на Земле", – написал убитый горем отец.

Артист рассказал, что его сын был начинающим музыкантом и за две недели до смерти он должен был дать выступление в Техасе на конференции South by Southwest.

"Пожалуйста, сохраните его душу живой своими воспоминаниями и музыкой, которую он создал. Дориан Зев писал и записывал песни каждый день. Настоящий поэт с того же дня, как он начал говорить. Только несколько его записей было выпущено, но он был на пути к славе и был взволнован своей карьерой. У него было столько планов! Мой маленький мальчик был на старте, а впереди у него была такая большая жизнь... У меня нет понятия, почему происходят такие вещи", — добавил Квеллер.

Артист признался, что вся его семья ошеломлена случившимся и не знает, что будет дальше:

"Лиззи, Джуда и я не представляем, как справиться с этой катастрофой. Спасибо за ваши молитвы и поддержку, и мы извиняемся, если мы медленно отвечаем на сообщения", — написал музыкант.

Отметим, что Бен Квеллер – американский певец, автор песен и мульти-инструменталист, экс-участник группы Radish. Квеллер выпустил шесть сольных альбомов и участвовал в нескольких совместных с группой проектах. В 2015 году записал дуэт с певицей Селеной Гомес, а в 2019 году выступал перед началом концертов Эда Ширана.

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