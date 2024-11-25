16-летний сын Потапа попал в больницу со сломанным носом: "Очень болит голова"

Травма не помешала юноше посетить концерт певицы Нади Дорофеевой.
Сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой, который ранее делился подробностями личной жизни, неожиданно показался со сломанным носом.
В частности, 22 ноября во "Дворце спорта" состоялся концерт певицы Нади Дорофеевой, который посетил и 16-летний Андрей. Журналисты Oboz.ua обратили внимание, что у юноши пластырь на лице, что, очевидно, свидетельствует о травме. Оказалось, что во "Дворец спорта" сын Горовой и Потапа прибыл сразу с клиники, куда он попал со сломанным носом.
Парень признался, что в результате травмы у него болела голова, однако боль не помешал ему приехать на концерт Наде Дорофеевой.
"Ударился, получил перелом носа. Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь", — поделился Андрей.
Юноша не стал раскрывать, как получил травму. Он лишь лаконично сказал, что "ударился". Впрочем, можно предположить, что это связано со спортивной карьерой Андрея. Как известно, сын Горовой и Потапа профессионально занимается баскетболом.
Напомним, ранее в комментарии редакции ТСН.ua Андрей Потапенко рассказывал, где с отцом планирует встретить Новый год. Также юноша делился, какие семейные традиции они соблюдают.
Читайте также:
- Екатерина Тышкевич восхитила фото с мужем и заговорила об испытаниях за 10 лет отношений
- 46-летняя известная украинская ведущая впервые показала фото со своей свадьбы в ОАЭ
- Ирина Горовая рассекретила, как с детьми проведет новогодние праздники и куда уедет из Украины