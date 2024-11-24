16-летний сын Потапа признался, где будет праздновать Новый год с отцом и каких традиций следует

Совместный сын бывших супругов рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей поделился планами на предстоящие новогодние праздники.

Юноша в комментарии ТСН.ua поделился, что Рождество обычно проводит в семейном кругу. Этот год не станет исключением. Поэтому он планирует чудесно провести время с мамой и сестрой Наталией, которая вместе со своим мужем сейчас проживает в Польше.

Кроме того, во время зимних каникул Андрей также посетит своего звездного отца за границей. По словам парня, Новый год он традиционно встретит именно с ним в Испании.

Андрей Потапенко с мамой Ириной Горовой / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Рождество я буду праздновать с мамочкой. А Новый год — со своим отцом. Каждый Новый год — это что-то новое, потому что это абсолютная импровизация. Мы никогда его не планируем и всегда получается прекрасно. Из традиций — собираться всей семьей вместе. Вот сестра сейчас в Польше. А каждого Рождества мы собираемся праздновать с моей сестрой. А к папе уезжаю в Испанию", - рассказал Андрей Потапенко.

Напомним, недавно 16-летний сын продюсера Потапа Андрей признался, планирует ли покинуть Украину во время войны, и честно ответил, каким видит свое будущее.

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