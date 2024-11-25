16-летний сын Потапа признался, как проводит время с Дорофеевой и какая она в жизни на самом деле

Общий сын бывших супругов рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей раскрыл подробности общения с певицей Надей Дорофеевой.

Недавно юноша пришел поддержать артистку на ее первый сольный концерт во Дворце спорта в Киеве. Во время шоу Андрей признался, что у него довольно дружеские отношения со звездой. В частности вместе с мамой Ириной они приглашают Надю в гости. Ибо сама Горовая, с которой и живет сын, не только сотрудничает, но и отлично дружит с исполнительницей.

По словам сына Потапа, ему очень импонирует не только красота Дорофеевой, но и ее честность и открытость вне сцены.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Она приезжает к нам домой, ужинаем вместе. Поэтому мог видеть ее с другой стороны. В обычной жизни она даже красивее, чем на сцене. А еще невероятно честная, что тоже в ней очень нравится. И абсолютно нормальная в общении. Очень люблю Надю и как певицу, и как человека. Нравится ее вид, она – мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом – сольно. Я ее любил всегда", – признался парень в комментарии oboz.ua.

Более того, Андрей поделился, что может также звонить певице. И отмечает, что он никогда ему не отказывает в советах или поддержке: "Она обязательно выслушает, даст совет".

Напомним, недавно в комментарии ТСН.ua Андрей Потапенко раскрыл подробности своей личной жизни и заговорил о новой возлюбленной.

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