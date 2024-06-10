16-летняя дочь Евгения Кошевого показала редкое фото с бойфрендом и восхитила их романтикой

Варвара не скрывает, что не одинока.

Дочь художественного руководителя студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варвара – не является частой гостьей в социальных сетях.

Блогерша крайне редко делится своими фотографиями, а со своими родными – тем более. Однако в этот раз 16-летняя Варя сделала исключение и опубликовала снимок с бойфрендом.

К слову, дочь Евгения Кошевого не скрывала, что не одинока, но возлюбленного показывала крайне редко. На новом фото Варвара похвасталась их романтикой. Парочка сидела рядом друг с другом и нежно держалась за руки. Правда, лицо возлюбленного Варя на этот раз не показывала.

Варвара Кошевая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Снимок дочь Евгения Кошевого тоже решила не подписывать. Блогерша только отметила своего возлюбленного и добавила смайлик в виде белого сердечка.

Напомним, недавно внука Софии Ротару перестала скрывать своего бойфренда-миллионера. Соня Евдокименко уже активно делится их общими фото. Также известно, как звездная бабушка реагирует на их отношения.

Читайте также: