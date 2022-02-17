16-летняя дочь Фреймут рассказала, что живет в школе-интернате в США

Девушка поделилась, как прошли ее последние полгода.

Старшая дочь Оли Фреймут, которой сегодня исполняется 16 лет, поделилась с фолловерами о своей жизни.

На странице в Instagram Злата Митчелл последний раз оставляла пост в октябре в прошлом году. И тому были причины. Но сначала она пошутила, что так долго ничего не публиковала, что люди, должно быть, подумали, что она умерла.

Так что девушка решила рассказать, что за последние полгода она прошла через ряд сложных эмоциональных состояний, будто это "сон в лихорадке".

Дочь Оли Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

"Мое решение прекратить писать посты и делиться своими мыслями сошлось с попытками обдумать мой образ и собрать разум. Все, что происходит со мной, и все, с чем я должна мириться, кажется мне уже нереальным", — рассказала девушка.

Также она решила рассказать, где она учится.

"Я живу в школе-интернате под Санта-Барбарой, а это значит, что мне пришлось полностью отказаться от всей моей "свободной" жизни, креативных идей и спонтанных проектов. Но этот этап моей жизни держит меня поближе к Лос-Анджелесу и я раз на несколько дней убегаю в город, где чувствую себя собой", — поделилась дочь звезды.

Дочь Оли Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

Митчелл добавила, что хочет больше развиваться, иначе "задохнется в рутине" и "потеряет искру".

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