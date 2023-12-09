16-летняя дочь Миллы Йовович неожиданно спела хит российской певицы-путинистки

Старшая дочь голливудской актрисы с украинскими корнями Миллы Йовович, 16-летняя Эвер шокировала своим поведением.

Девушка неожиданно записала видео под хит российской певицы-путинистки Кати Лель "Мой мармеладный". Таким образом Эвер присоединилась к флешмобу, пленившему Европу.

Композиция одиозной певицы, выпущенной 20 лет назад, сейчас по непонятным причинам заполонила музыкальные чарты Европы и США и вошла в пятерку лидеров чарта музыкального сервиса Spotify.

В видео, которым Эвер поделилась в своем TikTok, она открывает рот под песню Лель, пытаясь попасть в слова композиции.

Дочь Миллы Йовович озадачила перепевом хита российской певицы-путинистки

Поклонники Миллы Йовович были ошеломлены, что пока она поддерживает Украину, публично говорит о зверствах российских оккупантов на нашей земле, ее дочь прославляет одну из артисток, которая поддерживает геноцид украинского народа:

Боже, какой позор!

Я что-то не понимаю, а мама не рассказала дочери, что творят русские на ее родине?

Я так понимаю, для Эвер нет разницы есть ли или нет война в стране, откуда ее корни

Украинских топовых песен для перепева не пыталась поискать?

Напомним, что Милла Йовович родилась в Киеве и ее родные родом из Украины. В детстве звезда вместе с родителями переехала в США. В первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Йовович активно поддерживала нашу страну, записывала видеообращение и всячески помогала.

А в июне этого года звезде ленты "5 элемент" посвятили инсталляцию, которую открыли в Днепре. Здесь будущая кинозвезда год жила у бабушки и ходила в детсад.

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