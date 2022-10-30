16-летняя дочь Ольги Фреймут в смелом боди представила себя Умой Турман из "Убить Билла"

В канун Дня всех святых, 31 октября, в мире отмечают Хэллоуин. В этот день принято наряжаться в причудливые и устрашающие наряды.

Впрочем, дочь ведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл в этом году решила отдать предпочтение секси-наряду. Так, в сториз своей страницы в Instagram девушка запостила фотографии, на которых предстает в образе голливудской звезды Умы Турман из киноленты "Убить Билла".

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата одета в смелое боди желто-черного цвета. Образ девушка дополнила распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что Злата Митчелл живет и учится в США и сейчас находится в Калифорнии. Интересно, что в Америке Злата встретила свою любовь. Уже больше года она встречается с парнем по имени Оскар. С ним Митчелл часто постит общие романтические фотографии. А в середине сентября молодые люди вместе посетили концерт американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара в Лос-Анджелесе.

Судя по положительным реакциям под постами Златы с Оскаром, звездная мама Ольга Фреймут одобрила союз дочери и очень за нее радуется.

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