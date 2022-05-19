16-летняя дочь Оли Фреймут впервые показала своего бойфренда-американца

Старшая дочь украинской телеведущей Оли Фреймут впервые показала своего бойфренда.
На странице в Instagram Злата Митчелл опубликовала романтические снимки с любимым-американцем.
На фотографиях пара обнимается на фоне живописного пейзажа Калифорнии.
"Свет в темное время", – прокомментировала пост Злата.
Также дочь Фреймут показала нежные поцелуи с парнем, которого зовут Оскар.
В комментариях фоловеры написали, что Злата и Оскар очень красивая пара.
Похоже, они довольно долго вместе. В частности, об этом свидетельствуют комментарии звездной мамы Златы под снимками Оскара, датируемые октябрем 2021 года.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила фото загадочного танцовщика Kalush Orchestra без маски. Харизматическому би-бою 23 года.
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