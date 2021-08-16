16-летняя дочь Оли Поляковой показала нового бойфренда и слилась с ним в страстном поцелуе

Девушка опубликовала откровенное видео.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно устроила готическую фотосессию в лесу, показала своего нового бойфренда Дениса.

На странице в Instagram Мария опубликовала новое видео с TikTok, в котором она показала, с кем встречается.

На видеоролике девушка и ее парень сначала показали смешные гримасы, а потом бойфренд Марии взял ее за талию и страстно поцеловал.

Звездная мама со своей стороны отреагировала на такой поступок дочери. В частности, Оля Полякова в комментарии под постом с юмором спросила, вакцинирован ли парень. На что Маша ответила, что ему нет 18-ти. Похоже, Полякова старшая одобряет нового избранника Марии.

Отметим, ранее Мария встречалась с другим парнем, которого даже знакомила с родителями. Тогдашнего возлюбленного девушки звали Андрей, и он был моложе Маши на два месяца.

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