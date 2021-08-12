16-летняя дочь Оли Поляковой сфотографировалась в купальнике и показала хороший пресс

Девушка опубликовала откровенную фотографию.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно сфотографировалась с крестом на лбу посреди леса, снова удивила поклонников.
На этот раз Мария опубликовала откровенную фотографию. На странице в Instagram девушка разместила кадр, на котором позирует возле реки в черном купальнике с блестками. Бюстгальтер едва прикрывает грудь девушки. Также дочь знаменитости надела черно-белую юбку, которая подчеркнула ее подтянутый пресс. Волосы она собрала в растрепанный пучок.
Кроме этого, на Марию хорошо падает солнечный свет.
Поклонники не могли пройти мимо такой откровенности. В частности, в комментариях писали следующее:
- Как выросла! Уже не маленький ребенок!
- Классный пресс!
- Какая красавица.
Напомним, подобные фотографии Мария публикует не впервые. Недавно дочь Поляковой разместила снимок, на котором позировала то ли в купальнике, то ли в нижнем белье. Фотографию Маша сделала на фоне кровати в спальне.