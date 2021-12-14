16-летняя дочь Поляковой призналась, из-за чего блокирует маму в Instagram: "Она об этом не знает"

16-летняя дочь Поляковой призналась, из-за чего блокирует маму в Instagram: "Она об этом не знает"

Юная блоггерша поделилась, помогает ли ей звездная мама вести страницу.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария вслед за заработками в Instagram рассказала, помогает ли ей мама вести аккаунт.

Девушка призналась, что именно по совету мамы когда-то создала страницу, однако тогда фотоблог еще не был так популярен. Теперь же, делится 16-летняя Мария, она проводит в соцсети очень много времени и ведет его самостоятельно.

В программе "Звездный путь" девушка поделилась, что иногда она блокирует звездную маму в Instagram и объяснила почему:

Оля Полякова с дочерью Марией / instagram.com/polyakovamusic

"Иногда маму блокирую. Когда я хочу выставить какую-то сторис и я знаю, что она не одобрит, — заблокировать. А потом, через 24 часа разблокирую. Она об этом не знает. Так, у меня была классная фотка в купальнике. Фотография у меня сейчас в архиве... Мама такая: "Удали! Там слишком видно твое тело". Я говорю: "Ну она мне нравится. Я, если захочу, я ее выставлю", – рассказала о спорах с мамой Маша.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Кроме того, младшая Полякова честно призналась, что все ее фото в фотоблоге проходят обработку:

"Каждое мое фото проходит очень большой этап. Мне нужно подкорректировать цвет, где-то отбелить кожу, где-то замазать. Я подросток, знаете сколько у меня прыщей бывает. Чтобы все было красиво. В Instagram вообще реальных фоток, вот как они выглядят, их нет", — отметила Мария.

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