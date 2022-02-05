16-летняя дочь Поляковой в новом образе устроила провокационный фотосет

Девушка дерзко позировала перед камерой.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – порадовала поклонников новым контентом.
Юная блогерша устроила довольно провокационный фотосет. В своем Instagram девушка опубликовала фото, на которых довольно дерзко позировала перед камерой.
Маша примерила на себя новый образ. Она надела мини-юбку, рубашку с галстуком и жакет. Дочь Поляковой сделала яркий макияж и необычную укладку.
К слову, девушка то позировала на фоне красного полотна, то на лестнице. А на одном из снимков Маша вообще дерзко показала непристойный жест.
В общем, поклонники были ошеломлены от увиденного. Впрочем, пользователи засыпали Машу комплиментами. Некоторые вообще сравнили юную блогершу с Моникой Белуччи.
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