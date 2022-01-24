16-летняя дочь Поляковой о знакомстве родителей с бойфрендом: "Это было странно"

16-летняя дочь Поляковой о знакомстве родителей с бойфрендом: "Это было странно"

Также девушка рассказала, как они реагируют на то, что она встречается с Денисом.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – уже долгое время встречается с парнем, по имени Денис.

Юная блогерша уже даже успела познакомить своего избранника с родителями. Как рассказала Маша сайту TSN.ua, первым Дениса случайно встретил ее отец. Позже девушка познакомила любимого со своей мамой.

"Это было странно. Странное знакомство. Он меня проводил домой, зашел в квартиру. Он очень хотел пить, я ему вынесла воды, а там увидел его мой отец. Так и познакомились", – поделилась Маша.

Маша Полякова с бойфрендом / instagram.com/mashapolyakova

Кстати, юная блогерша также рассказала, что мама спокойно реагирует на то, что 16-летняя Маша встречается с Денисом, а вот папа хоть и не запрещает им видеться, но все-таки контролирует их отношения.

"Отец всегда хуже реагирует на парней, нежели моя мама. Это всегда так. Мама – она очень милая и добрая. Но вот отец… Он такой: "Почему он к тебе прикасается? Я не позволю тебе с ним обниматься!". Но он не запрещает нам проводить время вместе. Денис даже был у меня на праздновании Нового года. Мы с ним три дня провели на даче. Я, он и мой отец", — поделилась дочь Поляковой. .

Кстати, Маша с Денисом также познакомились при любопытных обстоятельствах. Они нашли друг друга в Сети.

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