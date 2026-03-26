16-летняя дочь Тайсона Фьюри после помолвки с бойфрендом похвасталась празднованием девичника

Очевидно, Венесуэла вскоре изменит свой статус невесты на жену.

Тайсон Фьюри с дочерью Венесуэлой

Дочь английского профессионального боксера Тайсона Фьюри отгуляла девичник.

Венесуэла еще в сентябре прошлого года обручилась со своим бойфрендом. Произошло это прямо в ее 16-й день рождения. А это, похоже, девушка в ближайшее время планирует изменить свой статус невесты на жену. По крайней мере, девичник Венесуэла уже отпраздновала.

Об этом сообщила жена Тайсона Фьюри - Пэрис. Избранница спортсмена опубликовала фото Венесуэлы, на котором та запечатлена в ресторане. Дочь боксера была одета в жакет, юбку и топ в белых цветах. Волосы Венесуэла распустила, а образ дополнила макияжем. В руках девушка держала воздушные шарики в форме обручального кольца.

"Девичник моей девочки. Ты прекрасна, моя Венесуэла", - подписала фотографию с дочерью Пэрис.

Дочь Тайсона Фьюри

Отметим, в сентябре 2025 года дочь Тайсона Фьюри обручилась со своим бойфрендом - боксером Ноем Прайсом. Однако пользователей несколько озадачила такая новость, поскольку Венесуэле исполнилось всего 16 лет. Жена Тайсона Фьюри уверяла, что просила дочь не торопиться с замужеством, однако та была решительно настроена. Поэтому, боксеру и его жене оставалось только поддержать Венесуэлу.

Напомним, недавно украинская певица Вера Брежнева спровоцировала слухи о своей помолвке. Артистка засветила на безымянном пальце кольцо, которое было очень похоже на обручальное.

