16-летняя дочь Тайсона Фьюри сыграла роскошную свадьбу и удивила необычным образом невесты

Тайсон Фьюри с дочерью Венесуэлой

Реклама

16-летняя дочь легендарного британского боксера Тайсона Фьюри — Венесуэла Фьюри — официально вышла замуж за 18-летнего боксера Ноя Прайса.

Роскошная свадьба отгремела 16 мая на острове Мэн между Великобританией и Ирландией. Для особого дня семья устроила масштабную церемонию, а саму церковь на время венчания полностью закрыли для посторонних.

К алтарю Венесуэла прибыла в сопровождении знаменитого отца и матери Пэрис Фьюри, выехав из винтажного Bentley. Для церемонии невеста выбрала эффектное платье с 15-метровым шлейфом, однако больше всего удивила обувью — вместо классических туфель девушка надела белые кроксы, пишет People.

Реклама

Венесуэла Фьюри вышла замуж за Ноя Прайса

Венесуэла Фьюри вышла замуж за Ноя Прайса

В течение празднования дочь Тайсона Фьюри сменила несколько образов. Также известно, что у Венесуэлы было 18 подружек невесты. Гостей развлекал британский певец Питер Андре. А на десерт гостей угощали огромным тортом, который высотой почти достигал потолка и насчитывал шесть ярусов.

Торт новоиспеченных супругов

Отдельное внимание привлек и танец невесты с отцом. Венесуэла и Тайсон Фьюри танцевали под хиты My Guy и My Girl группы The Temptations. К слову, съемочные группы Netflix также присутствовали на праздновании. Кадры со свадьбы, вероятно, покажут в реалити-шоу At Home With The Fury.

Напомним, недавно певица Елена Тополя рассказала подробности личной жизни после развода и призналась, состоит ли в новых отношениях.

Новости партнеров