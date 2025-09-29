16-летняя дочь Тайсона Фьюри выходит замуж: кто стал ее женихом

Дочь Тайсона Фьюри выходит замуж

Реклама

Дочь английского профессионального боксера Тайсона Фьюри - Венесуэла - выходит замуж.

Об этом сообщила жена спортсмена Пэрис. Венесуэла обручилась со своим бойфрендом - боксером Ноем Прайсом. Произошло это во время празднования ее 16-летия. Юноша вывел Венесуэлу к середине танцпола. В окружении родных и близких девушки он стал на одно колено и позвал ее замуж. Венесуэла ответила согласием, после чего боксер надел ей кольцо на безымянный палец, обнял и поцеловал в щечку.

Дочь Тайсона Фьюри выходит замуж

"Поздравляем с помолвкой. Оба еще молоды, но когда ты знаешь, то знаешь! До сих пор шокирована, но очень рада за вас обоих. Мы с папой не можем не гордиться", - прокомментировала помолвку дочери жена Тайсона Фьюри.

Реклама

Впоследствии и сама Венесуэла подтвердила помолвку. Она опубликовала фото, на котором хвасталась обручальным кольцом с бриллиантом. Кадр девушка подписала так: "Мы женимся! Я так счастлива".

Дочь Тайсона Фьюри выходит замуж

Отметим, Тайсон Фьюри и его жена воспитывают шестерых детей: дочерей Венесуэлу, Афину и Валенсию и сыновей Принца Тайсона Фьюри II, Принца Адониса Амазию и Принца Джона Джеймса.

Напомним, недавно американская певица Селена Гомес впервые вышла замуж. Артистка показала, какой была ее свадьба в ретро-стиле.