16-летняя внучка секретаря СНБО Алексея Данилова призналась, кто спонсирует ее певческую карьеру

Также юная певица ответила на упреки, что потратила миллион гривен на рекламу своего клипа на фасаде одного из ТЦ Киева.

16-летняя внучка секретаря СНБО Алексея Данилова , певица Маша Данилова откровенно рассказала, кто спонсирует ее карьеру.

На днях девушка представила видеоработу на свою новую песню "Кайф". Премьера состоялась прямо в самом центре Киева, на фасаде одного из ТЦ столицы транслировали ролик с клипом Маши. В Сети активно начали обсуждать, кто спонсирует певческую карьеру молодой исполнительницы.

16-летняя певица ответила, что не зависит ни от кого финансово. Все средства на продвижение своей карьеры зарабатывают самостоятельно, без помощи кого-либо из членов семьи.

"Я и моя семья не зависим друг от друга финансово. Мне приятно наблюдать за реакцией и интересом к моей личности в разных СМИ. На сегодня мы все знаем о доходе артиста от цифровых площадок и роялти. Благодаря хейтерам, я даже немного заработала, потому что мой клип посмотрели многократно", — рассказала Маша в интервью "УНИАНу".

Также юная певица отметила, что реклама ее клипа на фасаде ТЦ "Гулливер" была бесплатной. Таким образом, Данилова опровергла информацию, что трансляции ее видеоработы обошлась в миллион гривен.

Реклама клипа Маши Даниловой

"30-секундный ролик на экранах "Гулливера" я получила так же, как и другие артисты, бесплатно – как благодарность от ТРЦ и платформы DITY. HELP", — отметила девушка.

К слову, администрация ТЦ тоже подтвердила информацию, что реклама Даниловой клипа была бесплатной. Ролик певицы транслировали в благодарность за ее участие в благотворительном мероприятии "Для детей ради будущего", которое состоялось 10 июня.

Маша Данилова на благотворительном мероприятии

Напомним, Маша Данилова активно развивает свою музыкальную карьеру. Девушка недавно выпустила песню "Кайф", а также представила клип на нее. Премьера композиции состоялась прямо в центре Киева.

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