16-летняя внучка секретаря СНБО Алексея Данилова запремьерила клип прямо в центре Киева

В Сети уже обсуждают, в какую сумму обошлась девушке такая реклама.

16-летняя певица Маша Данилова представила свой третий сольный трек "Кайф" и клип к нему.

Запремьрить новую песню внучка секретаря СНБО Алексея Данилова решила с размахом. Теперь клип Маши демонстрируют на огромном экране торгово-развлекательного центра прямо в центре столицы. Радостными эмоциями от такой премьеры девушка поделилась в своем Instagram.

Маша Данилова/Фото: instagram.com/mashadanilova.official

"Пишу и не верю! На главных экранах страны! Не верю! Это же сойти с ума можно! Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", — написала Маша.

Маша Данилова/Фото: instagram.com/mashadanilova.official

В Сети уже начали распространяться слухи о том, в какую сумму обошлась девушке такая реклама. По информации некоторых пабликов, трансляция видео стоила около миллиона гривен.

К съемкам клипа Маша подошла с ответственностью и пригласила известных украинских актеров. Так, в ролике на песню "Кайф" снялся звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов, актриса Анастасия Цымбалару и звезда "Бешеной свадьбы" Арам Арзуманян.

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