17-летнего сына известной скандальной певицы нашли мертвым

Сын Шинейд О'Коннор покончил с собой.

Известная ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор поделилась ужасной новостью.

17-летний сын скандальной звезды – Шейн – совершил суицид. Об этом она написала в своем Twitter, сообщает Daily Mail.

"Мой прекрасный сын, Невием Неста Али Шейн О'Коннор, сам свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь находится с Богом. Пусть он почивает с миром, и пусть никто не следует его примеру. Мой ребенок. Я тебя так люблю", — написала исполнительница, впрочем, вскоре удалила сообщение.

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Тело Шейна нашли через два дня после того, как он был объявлен пропавшим без вести. Юноша сбежал из клиники, где проходил лечение после двух попыток самоубийства. Тогда Шинейд писала в своем Twitter, что ее сын исчез и просила помощи у всех, кто мог бы видеть его. В субботу, 8 января, полицейские обнаружили Шейна мертвым.

Отметим, что в прошлом году певица лечилась от наркозависимости. А в 2017-м звезда и сама хотела покончить с собой.

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