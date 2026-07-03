17-летней дочери Виктора Бронюка стало плохо на НМТ: "Бедному ребенку нехорошо, его тянут назад"

Виктор Бронюк с женой и дочерью / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен группы «ТІК» Виктор Бронюк рассказал, как его дочь сдала НМТ, и признался, что ей стало плохо.

В этом году 17-летняя Ева окончила школу. Девушка уже сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) и готовится к поступлению в вуз. Виктор Бронюк на проекте «Ранок у великому місті» не стал раскрывать баллы, которые Ева получила на экзамене. Впрочем, он отметил, что НМТ сдавать действительно тяжело. По словам артиста, Ева переволновалась, ей стало плохо. Преподаватели, наблюдающие за сдачей экзамена, только добавляли стресса.

«Хорошо сдала (НМТ — прим. ред.). Сдала, и хорошо! Баллы, в принципе, это не главное. То волнение, те эмоции, которые были, это вообще ужас. В этом году я считаю, что это своего рода какое-то, наверное, издевательство, потому что в тех условиях… Она вообще переволновалась, ей стало плохо. Вместо поддержки в этот момент куча преподавателей кричат, что аннулируют тест. Бедному ребенку плохо, его тянут назад», — признался артист.

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Виктор Бронюк с женой и дочерью / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк также не стал раскрывать, куда будет поступать Ева. Дочь исполнителя пока что выбирает и пытается окончательно определиться, где хочет получать высшее образование. Однако артист заверил, что Ева будет учиться в Украине.

«Она сама не знает, измучилась. Мы столько вузов перебрали, точно будет в Украине. Мы сейчас рассматриваем несколько вузов. Мы определимся, потом я поделюсь», — подчеркнул певец.

Напомним, недавно дочь Виктора Бронюка выпустилась из школы. Артист уже успел похвастаться, что Ева получила свидетельство с отличием.

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