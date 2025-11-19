17-летний сын Джоли и Питта с розовыми волосами ошеломил редким появлением на публике

Анджелина Джоли с сыном от Брэда Питта / © Associated Press

Реклама

Сын звездной экс-супружеской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время появился на публике.

В частности, папарацци TMZ поймали 17-летнего Нокса во время шопинга в Лос-Анджелесе. Сына актеров просто не узнать. Юноша решил кардинально сменить имидж, добавив своему внешнему виду красок.

Нокс покрасил волосы в светло-розовый цвет. Он прогуливался в джинсах в цветочный принт и свитшоте. Соответствующие фотографии можно посмотреть на TMZ. К слову, ранее юноша практически избегал публичности, а когда совершал выход в свет, то выбирал более сдержанные образы и не красил волосы.

Реклама

Анджелина Джоли с сыном от Брэда Питта / © Associated Press

Кстати, TMZ вспомнил одну из смелых причесок самой Анджелины Джоли. В 1998 году у артистки тоже были короткие волосы, окрашенные в яркий розовый цвет. На такие изменения актриса решалась ради роли в фильме.

Отметим, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое биологических детей - дочь Шайло и двойняшки Вивьен и Нокс. Также у бывших супругов есть приемные дети - дочь Захара и сыновья Медокс и Пакс. Правда, после развода Брэд Питт с детьми не общается, а те, в свою очередь, после достижения совершеннолетия отказываются от его фамилии.

Напомним, недавно Анджелина Джоли побывала в Украине. На фоне визита актрисы в украинские прифронтовые города основатель легендарного Pink Floyd Роджер Уотерс сделал скандальное заявление.