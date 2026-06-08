17-летний сын Джоли и Питта закончил школу и удивил оригинальным празднованием выпускного

Анджелина Джоли с сыном от Брэда Питта / © Associated Press

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Сын звездной экс-супружеской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта теперь официально выпускник.

Как сообщает издание People, 17-летний Нокс Джоли-Питт закончил школу. Выпускной юноши состоялся в Лос-Анджелесе 5 июня. На особенном мероприятии присутствовала Анджелина Джоли, которая поддерживала сына. Звезда Голливуда сидела в зале во время церемонии вручения дипломов и делала фото на память, когда Нокс выступал с речью.

Кстати, сын Джоли и Питта решил по-особенному праздновать выпускной. Еще во время своей речи Нокс объявил, что примет участие в соревнованиях по тайскому боксу. Поэтому, выпускную мантию юноша променял на боксерские перчатки.

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«Ночью в 00:45 я буду драться на турнире Total Sonic Knockout 5, так что не пропустите. Я, черт возьми, отправлю его в нокаут», — объявил Нокс.

Анджелина Джоли с сыном от Брэда Питта / © Associated Press

Наконец, он таки принял участие в турнире. Во время соревнований Нокса поддерживала его сестра-двойняшка Вивьен. Она подбадривала брата, пока тот сражался на ринге.

Отметим, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в отношениях с 2004-го по 2016 год. У бывших супругов есть шестеро общих детей — приемные Мэддокс, Пакс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.

Сейчас Брэд Питт находится в отношениях с младшей на 26 лет Инес де Рамон. Недавно парочку застали на романтическом свидании в Париже.

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