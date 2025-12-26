- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1383
- Время на прочтение
- 1 мин
17-летний сын Тины Кароль во время ее концерта появился на сцене и растрогал поступком
Вениамин из-за границы прибыл в Украину и успел побывать у мамы на концерте.
Сын украинской певицы Тины Кароль во время ее концерта во Львове неожиданно появился на сцене.
Исполнительница на Рождество, 25 декабря, порадовала львовян своим выступлением. В частности, артистка дала концерт во Львовской опере. Но поклонников ждал приятный сюрприз - появление сына знаменитости прямо на сцене.
17-летний Вениамин, который живет в Великобритании, очевидно, приехал к маме, чтобы встретить вместе новогодние праздники. Конечно же, он побывал на ее концерте во Львове. Более того, Вениамин даже поднялся на сцену и растрогал поступком. В частности, он подарил звездной маме большой букет белых роз.
Напомним, недавно Тина Кароль сделала поклонникам приятный сюрприз. Исполнительница начала перевод своих старых хитов. По-новому зазвучат "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ты отпусти", "Ноченька" и другие. Кстати, к Рождеству артистка успела перевести легендарную "Шиншиллу" на украинский.