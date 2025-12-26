17-летний сын Тины Кароль во время ее концерта появился на сцене и растрогал поступком

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Сын украинской певицы Тины Кароль во время ее концерта во Львове неожиданно появился на сцене.

Исполнительница на Рождество, 25 декабря, порадовала львовян своим выступлением. В частности, артистка дала концерт во Львовской опере. Но поклонников ждал приятный сюрприз - появление сына знаменитости прямо на сцене.

17-летний Вениамин, который живет в Великобритании, очевидно, приехал к маме, чтобы встретить вместе новогодние праздники. Конечно же, он побывал на ее концерте во Львове. Более того, Вениамин даже поднялся на сцену и растрогал поступком. В частности, он подарил звездной маме большой букет белых роз.

Напомним, недавно Тина Кароль сделала поклонникам приятный сюрприз. Исполнительница начала перевод своих старых хитов. По-новому зазвучат "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ты отпусти", "Ноченька" и другие. Кстати, к Рождеству артистка успела перевести легендарную "Шиншиллу" на украинский.