17-летняя дочь Джоли и Питта ошеломила своими безумными танцами

Дочь известных голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта ошеломила своими безумными танцами.

17-летняя Шайло увлекается хореографией и у нее прекрасно получается выполнять танцевальные движения. В частности, девушка любит танцы в стиле хип-хоп.

Сама Шайло ведет довольно закрытый образ жизни и избегает публичности. Коротким роликом с танцами дочери Джоли и Питта поделился в Instagram ее преподаватель. На видео Шайло в спортивных штанах и футболке свободного кроя мастерски демонстрировала хип-хоп под песню Uncle Waffles и Tony Duardo – Tanzania.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта покорила своими энергичными танцами

Преподаватель танцев был приятно удивлен. Он похвалил Шайло и отметил, что ее движения очень энергичны и безумны.

"Ее движения безумны! Спасибо за твою энергию, Шайло", — прокомментировал танцы дочери Джоли и Питта хореограф.

Отметим, Шайло – биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта. Девушка коротко стрижется и носит мужскую одежду. С детства она просила себя называть мальчиком, по имени Джон. Впоследствии Шайло отказалась от этого, но все еще придерживается мужского стиля.

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