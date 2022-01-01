17-летняя дочь Ефросининой в откровенном платье без бюстгальтера шокировала внешним видом

Девушка выбрала дерзкую одежду для празднования Нового года.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина встретила 2022 год вместе со своими родными и близкими.

Они вместе и танцевали, и пели, и веселились, и, конечно же, фотографировались. Некоторыми фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Семья и близкие, что еще нужно? И не только в новогоднюю ночь. С Новым годом", – подписала фото Маша.

Маша Ефросинина праздновала Новый год / instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники ведущей также поздравили ее с праздником. Впрочем, фанаты больше обратили внимание на внешний вид ее 17-летней дочери Наны. Девушка надела откровенное платье с глубоким декольте без бюстгальтера и засветила бюст. Поклонники Маши не могли не заметить такой пикантный наряд девушки.

Ого, какое у Наны декольте! С Новым годом!

Платье Наны – просто огонь!

После таких щедрых комментариев, Нану не скоро снова увидим у Маши на странице

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