17-летняя дочь Евгения Кошевого показала стройную фигуру и очаровала красотой в атмосферном фотосете

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

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Дочь актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого продемонстрировала стройную фигуру и очаровала своей красотой.

17-летняя Варвара не из тех, кто активно делится новости фотографиями. Однако недавно девушка устроила импровизированный фотосет и опубликовала соответствующие снимки в своем Instagram.

Дочь Евгения Кошевого позировала перед объективом фотокамеры в черном длинном платье, верх которого был облегающий, а низ - свободного кроя. Наряд идеально подчеркнул очень стройную фигуру девушки. На фото свои короткие русые волосы она распустила. Освещением Варваре служили мягкие солнечные лучи.

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Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

Фотографии дочь Евгения Кошевого решила не подписывать. Тем временем подписчики девушки не сдержались, чтобы не поделиться своими мыслями о фотосете. Варвару просто засыпали комплиментами. Пользователи писали, что она очень красиво выглядит: "Красавица!", "Ох, какая же ты красивая!", "Красавица невероятная!".

Дочь Евгения Кошевого Варвара / © instagram.com/kosshevayaa

Напомним, в этом году дочь Евгения Кошевого закончила школу. Недавно жена юмориста показывала, какой образ создала для Варвары на выпускной.