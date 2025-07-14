- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1009
- Время на прочтение
- 1 мин
17-летняя дочь Евгения Кошевого показала стройную фигуру и очаровала красотой в атмосферном фотосете
Варвара Кошевая впервые за долгое время порадовала новыми фотографиями. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит 17-летняя девушка.
Дочь актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого продемонстрировала стройную фигуру и очаровала своей красотой.
17-летняя Варвара не из тех, кто активно делится новости фотографиями. Однако недавно девушка устроила импровизированный фотосет и опубликовала соответствующие снимки в своем Instagram.
Дочь Евгения Кошевого позировала перед объективом фотокамеры в черном длинном платье, верх которого был облегающий, а низ - свободного кроя. Наряд идеально подчеркнул очень стройную фигуру девушки. На фото свои короткие русые волосы она распустила. Освещением Варваре служили мягкие солнечные лучи.
Фотографии дочь Евгения Кошевого решила не подписывать. Тем временем подписчики девушки не сдержались, чтобы не поделиться своими мыслями о фотосете. Варвару просто засыпали комплиментами. Пользователи писали, что она очень красиво выглядит: "Красавица!", "Ох, какая же ты красивая!", "Красавица невероятная!".
Напомним, в этом году дочь Евгения Кошевого закончила школу. Недавно жена юмориста показывала, какой образ создала для Варвары на выпускной.