17-летняя дочь Хайди Клум в бикини восхитила осиной талией

Модель очаровала изящной фигурой.
Дочь известной немецкой супермодели Хайди Клум — Лени также строит карьеру модели и следит за фигурой.
В Instagram 17-летняя красотка показала, как выглядит в бикини. Девушка сделала снимок, на котором позирует на яхте с биноклем в руках, рассматривая пейзажи. Лени похвасталась осиной талией и невероятными формами.
"Преследую моих соседей", — написала она.
Со своей стороны, фолловеры оставили в комментариях ряд комплиментов относительно вида звездной дочери.
- Вау! Супер тело!
- Какая фигура
- Красивая девушка
Напомним, ранее дочь Хайди Клум в латексном топе ошеломила красотой. Лени устроила фэшн-фотосессию.