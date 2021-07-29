17-летняя дочь Хайди Клум в бикини восхитила осиной талией

Модель очаровала изящной фигурой.

Дочь известной немецкой супермодели Хайди Клум — Лени также строит карьеру модели и следит за фигурой.

В Instagram 17-летняя красотка показала, как выглядит в бикини. Девушка сделала снимок, на котором позирует на яхте с биноклем в руках, рассматривая пейзажи. Лени похвасталась осиной талией и невероятными формами.

instagram.com/leniklum

"Преследую моих соседей", — написала она.

Со своей стороны, фолловеры оставили в комментариях ряд комплиментов относительно вида звездной дочери.

Вау! Супер тело!

Какая фигура

Красивая девушка

Напомним, ранее дочь Хайди Клум в латексном топе ошеломила красотой. Лени устроила фэшн-фотосессию.

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