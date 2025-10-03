17-летняя дочь Миллы Йовович удивила красотой и сходством со звездной мамой

Милла Йовович с дочерью

Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович — актриса и модель Эвер Андерсон — поделилась серией новых фотографий.

В Instagram девушки фанаты сразу же подчеркнули, что 17-летняя девушка очень похожа на звездную маму. На одном фото дочь актриса позирует перед зеркалом в ванной комнате — без макияжа, в нежной розовой кофточке и с немного взъерошенными волосами.

Эвер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Другой кадр сделан на презентации новой коллекции североирландского дизайнера Джонатана Андерсона для Dior. Там Эвер появилась на дорожке вместе с самим художником, пока их фотографировала толпа репортеров.

Эвер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Также девушка показала нежный образ в цветастой юбке и розовой кофточке на фоне белой стены с лепниной. А завершила подборку более домашним фото — в серой футболке и белых брюках с патчами под глазами, в максимально расслабленном виде.

Эвер Андерсон / © instagram.com/everanderson

Эвер Андерсон / © instagram.com/everanderson

В комментариях подписчики буквально засыпали девушку комплиментами. Они отмечали, что Эвер растет настоящей красавицей и имеет удивительное сходство с мамой.

