17-летняя дочь Миллы Йовович удивила красотой и сходством со звездной мамой
Девушка показала новые нежные снимки в своих соцсетях.
Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович — актриса и модель Эвер Андерсон — поделилась серией новых фотографий.
В Instagram девушки фанаты сразу же подчеркнули, что 17-летняя девушка очень похожа на звездную маму. На одном фото дочь актриса позирует перед зеркалом в ванной комнате — без макияжа, в нежной розовой кофточке и с немного взъерошенными волосами.
Другой кадр сделан на презентации новой коллекции североирландского дизайнера Джонатана Андерсона для Dior. Там Эвер появилась на дорожке вместе с самим художником, пока их фотографировала толпа репортеров.
Также девушка показала нежный образ в цветастой юбке и розовой кофточке на фоне белой стены с лепниной. А завершила подборку более домашним фото — в серой футболке и белых брюках с патчами под глазами, в максимально расслабленном виде.
В комментариях подписчики буквально засыпали девушку комплиментами. Они отмечали, что Эвер растет настоящей красавицей и имеет удивительное сходство с мамой.
Напомним, недавно Милла Йовович рассмешила поклонников редким фото отца на розовых каблуках, который играет с внуками. Актриса решила поделиться забавным семейным моментом.