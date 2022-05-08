17-летняя дочь Моники Беллуччи шокировала поведением в компании российских моделей

Дочь знаменитых экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева связалась с компанией российских моделей.

Так, сторис новых друзей 17-летней модели были полны видео и фото, на которых они веселятся в Лондоне. Дочь Беллуччи и Касселя не отказывала себе в большом количестве алкогольных напитков, покурить косячок и устроить жаркие танцы на полу.

На одном из видео, которыми поделились друзья Девы в Instagram, видно, как одна из подружек что-то нюхает. Вполне возможно, что и 17-летняя Дева уже употребляет нечто более тяжелое.

Кроме того, дочь Беллуччи продемонстрировала свои знания русского языка. Она уже может представиться на русском, рассказать сколько ей лет и процитировать российского рэпера Face.

Интересно, что девушки успели и устроить фотосессию, на которой Дева позирует в шапке с советской звездой с серпом и молотом. Впрочем, в профиле девушки, выложившей фото с Девой, написано "f*ck putin и free Ukraine". Но, возможно, модель сделала это специально, поскольку при другой позиции никто бы с ней в Лондоне не сотрудничал.

instagram.com/emilybruni

instagram.com/emilybruni

instagram.com/emilybruni

Одно из своих видео с тусовки Дева Кассель прокомментировала так: "Папа, не волнуйся, я с россиянами".

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