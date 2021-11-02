17-летняя дочь Моники Беллуччи в нижнем белье и с ярким мейком очаровала красотой

17-летняя дочь Моники Беллуччи в нижнем белье и с ярким мейком очаровала красотой

Дева также позировала в соблазнительных нарядах.

Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Каселя Дева очаровала поклонников кадрами из новой фотосессии.

На странице в Instagram 17-летняя девушка поделилась снимками, на которых позирует в провокационных образах. Фаны увидят Деву с ярким макияжем, в нижнем белье и откровенных платьях, которые подчеркнули фигуру девушки.

Для просмотра фото листайте вправо

Под кадрами юная модель рассказала, что автором фотосессии стала фотохудожница с псевдонимом Tess. "Она знает мои лучшие ракурсы", – подписала снимки Дева.

Для просмотра фото листайте вправо

Поклонники засыпали девушку комплиментами и, конечно, сравнили со звездной мамой: "Какая роскошная", "все лучше взяла от матери", "просто копия Моника", "что мама, что дочь – просто божественные".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку