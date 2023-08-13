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17-летняя дочь Ольги Фреймут кардинально изменила цвет волос и показала новый образ

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
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17-летняя дочь Ольги Фреймут кардинально изменила цвет волос и показала новый образ

Дочь Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Злата Митчелл приехала в Киев и принялась наводить красоту.

Дочь ведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл находится в Киеве.

Здесь уже в понедельник, 14 августа, девушка даст танцевальный мастер-класс. Ну а пока имеет свободное время, Злата решила не тратить его попусту. Дочь Фреймут отправилась в один из столичных салонов, чтобы навести красоту.

В сторис своей страницы в Instagram Митчелл рассказала, что решилась освежить цвет волос. Теперь, вместо светлых прядей Злата имеет темно-каштановые волосы:

Дочь Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Я не оставлю свои волосы в покое. Стала даже еще темнее. Тот, кто год назад сказал мне стать блондинкой, на самом деле имел наихудшие намерения", – прокомментировала фото с новым имиджем Злата.

Дочь Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / © instagram.com/zlata_mitchell
Дочь Ольги Фреймут Злата / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, что на днях дочь Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл очаровала поклонников эмоциональным танцем на шпильках. Девушка показала, как умеет танцевать и пригласила всех желающих на свой мастер-класс, который пройдет в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
348
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